〔台湾债市〕RP利率平稳,台湾中油公司债交割但资金尚能打平

路透台北6月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日有128亿台币的台湾中油[CHIP.UL]公司债交割,令早盘资金供应偏紧,但不久又见寿险和投信多余资金注入,一进一出尚能打平.

资金调度人士指出,央行到期存单较上周偏多,若无太大意外出现,料于周五例行性支出峰日与台电公司债交割前,将不至让RP利率有变动机会.值得注意的是,周四还有一批综合所得税自银行帐户扣款,资金进出波动幅度恐加大.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

据交易商统计,周五(15日)另有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)