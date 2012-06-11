〔台湾债市〕RP利率平稳,台湾中油公司债交割但资金尚能打平

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日有128亿台币的台湾中油[CHIP.UL]公司债交割,令早盘资金供应偏紧,但不久又见寿险和投信多余资金注入,一进一出尚能打平.
资金调度人士指出,央行到期存单较上周偏多,若无太大意外出现,料于周五例行性支出峰日与台电公司债交割前,将不至让RP利率有变动机会.值得注意的是,周四还有一批综合所得税自银行帐户扣款,资金进出波动幅度恐加大.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.
据交易商统计,周五(15日)另有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。