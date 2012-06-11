〔日本股市〕日经指数早盘收升,西班牙银行业获援安抚投资人情绪

路透东京6月11日电---日本股市日经指数周一早盘上涨,此前欧元区财长同意向西班牙提供贷款以帮助其受困的银行业,缓解了投资人对该国银行业问题延烧的担忧.

日经指数.N225上涨1.9%至8,616.79点,回到14日移动均线切入位8,535.26上方.由于日圆兑欧元下跌,佳能(7751.T)和其他有欧洲曝险的个股上涨,进而支撑大盘.

"主要问题是西班牙,既然已有解决该问题的前瞻性策略,迷雾略有消散,"SMBC日兴证券股市研究策略师阪上亮太表示."但我认为在希腊即将举行大选前,这波升势在未来几天不会全面开展."