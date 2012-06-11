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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 12:15 BJT

《汇市简讯》中国进出口银行发行点心债,致力推广人民币贸易结算

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* 人民币走贬的预期心理,并未拖慢推动国际化的努力

* 中国进出口银行已委托牵头行办理五年及15年点心债

* 15年期部分参考价码为4.15-4.2%,收益水准不错

* 这种长天期券种在点心债市场十分罕见

* 发债所得将用于人民币计价的出口信用证.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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