〔路透基点〕台湾荣成纸业五年期融资案规模增至28亿台币--RLPC

路透香港6月11日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾荣成纸业的五年期25亿台币(8,400万美元)融资案已经结案,规模并提高至28亿台币.

受托主办行为第一商业银行(承贷7.35亿台币)、台湾银行(承贷5.55亿台币)、合作金库商银(承贷4.60亿台币).第一银行为额度代理行,台银为担保品控管行.

一般参贷行有:全国农业金库(承贷4.60亿台币)、大众银行(承贷2.70亿台币)、土地银行(1.80亿台币)、兆丰国际商银(1.40亿台币).

贷款案预定在6月18日签约.

本案包括两部分:A部分9亿台币定期贷款,利率为较60天或90天二级市场商业本票加码70个基点;B部分19亿台币循环信用贷款,利率为加码75个基点.A部分由土地、厂房和设备担保.

两部分的税前利率最低为1.5%.

银行受邀参与此案,AB两部分承贷3亿台币或以上,可分别取得含所有费用价码为72个基点和76.6个基点,有8个基点的费用.承贷1-2.99亿台币,可分别取得含所有费用价码为71.25个基点和76个基点,有5个基点的费用.

若A部分动用额度低于70%,或B部分动用额度低于50%,承诺费为10个基点.

A部分分五次半年等额偿还,有三年的宽限期,平均期限为四年.

财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率为一倍,最低利息覆盖倍数为三倍,以及最低有形资产净值为52亿台币.

本贷款资金将作为营运资本,并作为另两项贷款案的再融资,分别是2009年10月的五年期11.5亿台币贷款案,以及2008年12月的五年期11.8亿台币贷款案.

2009年的分期还款贷款案中,有担保部分的最高综合费用为106.3个基点,无担保部分为111.3个基点.

2008年的贷款案包括分期还款定期贷款及循环信用贷款,最高综合费用分别是61.3个基点和62.4个基点.(完)