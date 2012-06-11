《汇市简讯》英镑/澳元难以掼破1.5500的关键轴心点

0516GMT * 现汇在三个交易日内两度未能跌破1.5500 * 1.5560为1.4548-2.6185间38.2%的费波纳齐回档位 * 3月/4月一连串高低点位于1.5498-1.5502 * 该区域目前为关键支撑 (完) --编译 龚芳;审校 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=