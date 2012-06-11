〔台湾央行〕共发行3,721亿台币存单,发行余额减少244亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透台北6月11日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,721亿台币存单,相较存单到期金额3,965亿,存单发行余额减少244亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,379.5
91天期 0.93 285.5
182天期 1.05 56.0
364天期 0.878 1,000.0
央行上周五共发行1,766.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,659.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为304亿台币;至周日,累计超额准备为91亿台币,加计前期1%的超额准备为1,291亿台币.
台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.878%,低于预期,并较上期的0.893%跌1.5基点.[ID:nST0460816](完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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