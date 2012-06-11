〔台湾央行〕共发行3,721亿台币存单,发行余额减少244亿

路透台北6月11日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,721亿台币存单,相较存单到期金额3,965亿,存单发行余额减少244亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,379.5

91天期 0.93 285.5

182天期 1.05 56.0

364天期 0.878 1,000.0

央行上周五共发行1,766.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,659.6亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为304亿台币;至周日,累计超额准备为91亿台币,加计前期1%的超额准备为1,291亿台币.

台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.878%,低于预期,并较上期的0.893%跌1.5基点.[ID:nST0460816](完)