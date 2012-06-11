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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 13:50 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元跳空上涨,触动0.7760上方的停止单

0536GMT * 新西兰元/美元跳空上涨,早盘触发在0.7760上方的停止单 * 卖单在0.7800前回场,进而压低汇价 * 上档停止单挂在0.7800以上,下档停止单则在0.7720下方 --编译 龚芳;审校 李爽 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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