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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下档有买单,上档有宏观基金抛盘

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* 欧元/美元买单挂在1.2610至1.2580

* 部分停止单挂在1.2600美元下方,1.2580为焦点,更多停止单在1.2500下方

* 盘初波动触发1.2625美元上方的停止单

* 宏观基金盘初从1.2672高位开始抛售

* 停止单在1.2700美元上方.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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