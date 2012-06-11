《汇市简讯》欧元/美元持坚,美元/非日圆亚洲货币中午过后走跌

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 美元/非日圆亚洲货币在中午过后转跌,投资人观望欧洲开盘
* 市场等待西班牙债券市场对欧盟金援该国银行1千亿欧元的反应.
* 美元/非日圆亚洲货币在亚洲开盘大跌之后,整个亚洲时段交投谨慎
* 欧元兑美元有买盘进驻--首先似乎想再度测试1.2672
* MSCI除日本以外亚洲地区股指持续上涨,最新报上涨1.86%,欧股料可开高2.0% (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。