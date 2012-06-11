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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 14:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持坚,美元/非日圆亚洲货币中午过后走跌

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* 美元/非日圆亚洲货币在中午过后转跌,投资人观望欧洲开盘

* 市场等待西班牙债券市场对欧盟金援该国银行1千亿欧元的反应.

* 美元/非日圆亚洲货币在亚洲开盘大跌之后,整个亚洲时段交投谨慎

* 欧元兑美元有买盘进驻--首先似乎想再度测试1.2672

* MSCI除日本以外亚洲地区股指持续上涨,最新报上涨1.86%,欧股料可开高2.0% (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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