〔台湾货币市场〕6月12日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月12日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期164亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期2兆9,571.6亿台币:
06/13 3,038.90亿
06/14 790.00亿
06/15 3,751.50亿
06/16 1,485.90亿
06/17 1,773.50亿
06/18 214.50亿
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期212.00亿台币:
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。