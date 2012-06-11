〔表格〕台股外资及陆资买超11.14亿台币,转卖为买

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超11.14亿台币,转卖为买,上交易日修正后为卖超75.35亿.
三大法人今日合计买超17.57亿台币,上交易日修正后为卖超74.80亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/11 +11.14 +4.82 +1.61 +17.57
6/8 -75.35r -0.66 +1.22r -74.80r
6/7 +14.73r -0.97 +1.48r +15.24r
6/6 -5.60 +5.71 +6.96r +7.08r
6/5 -22.82 -4.79 +1.94 -25.68r
6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r
6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r
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本月累计 -181.61 -5.61 +9.60 -177.62
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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