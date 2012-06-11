〔台湾气象〕豪雨袭击中南部农业区,政府应变机制提升

路透台北6月11日电---一波雨量相当于轻度台风的西南气流,周一持续对台湾中南部造成灾害.行政院中央灾害应变中心表示,由于资料显示未来可能有大豪雨、超大豪雨发生机率,已将应变机制提升至二级开设.

根据农委会今日早晨公布的灾情报告,估计损失金额741万台币,农作物被害面积391公顷,其中一期作水稻被害205公顷,被害程度23%.受损地区包括嘉义市、屏东县、高雄市及台南市等农业集中地区,其中以嘉义市损失368万台币较多.

由于西南气流逐渐北移,气象局在本地时间13:30发布豪雨特报称,今日台中、南投、嘉义、高雄、屏东地区有局部大豪雨或超大豪雨,苗栗至台南地区有局部豪雨或大豪雨,花莲及台东地区有局部大雨或豪雨发生的机率,今日午后宜兰地区及新竹以北山区亦有局部大雨发生的机率.

中央灾害应变中心在发布的新闻稿引述内政部长李鸿源说法称,这波豪雨雨量等同轻度台风,各部会必须严阵以待.

日前公布的台湾5月消费者物价指数(CPI),已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0524323](完)

气象相关新闻,请点选[WEA-CMN];豪雨最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/)