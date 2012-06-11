〔台湾气象〕豪雨袭击中南部农业区,政府应变机制提升

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---一波雨量相当于轻度台风的西南气流,周一持续对台湾中南部造成灾害.行政院中央灾害应变中心表示,由于资料显示未来可能有大豪雨、超大豪雨发生机率,已将应变机制提升至二级开设.
根据农委会今日早晨公布的灾情报告,估计损失金额741万台币,农作物被害面积391公顷,其中一期作水稻被害205公顷,被害程度23%.受损地区包括嘉义市、屏东县、高雄市及台南市等农业集中地区,其中以嘉义市损失368万台币较多.
由于西南气流逐渐北移,气象局在本地时间13:30发布豪雨特报称,今日台中、南投、嘉义、高雄、屏东地区有局部大豪雨或超大豪雨,苗栗至台南地区有局部豪雨或大豪雨,花莲及台东地区有局部大雨或豪雨发生的机率,今日午后宜兰地区及新竹以北山区亦有局部大雨发生的机率.
中央灾害应变中心在发布的新闻稿引述内政部长李鸿源说法称,这波豪雨雨量等同轻度台风,各部会必须严阵以待.
日前公布的台湾5月消费者物价指数(CPI),已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0524323](完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。