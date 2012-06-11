台湾已公布经济指标--2012/6/12

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% 6/21 --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --
季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。