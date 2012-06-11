台湾经济指标预测--6月12日至8月20日

路透台北6月12日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------6月18日当周---------------------------------------- 6/20 1600 外销订单 5月 -- -3.52%(年变动率) 6/21 1700 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/22 1600 工业生产 5月 -- -2.33%(年变动率) -------------------------------6月25日当周---------------------------------------- 6/25 1610 M2货币总计数 5月 -- +4.72%(年变动率) ---------------------------------7月2日当周---------------------------------------- 7/5 0830 消费者物价指数(CPI) 6月 -- +1.74%(年变动率) 7/5 1600 外汇存底 6月底 -- 3,892.75亿美元 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 7/9 1600 商品出口 6月 -- -6.3%(年变动率) 7/9 1600 商品进口 6月 -- -10.5%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 董永年; 审校 张喜良 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]