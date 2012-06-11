〔台湾汇市〕台币兑美元收升5.6分,受西班牙接受纾困协议鼓舞

路透台北6月11日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值5.6分,因西班牙正式接受欧元区纾困,加之中国进出口数据优于预期,鼓舞场上乐观情绪,推高亚洲股汇市,台币随区域走势而上扬.

交易商表示,尽管台币反应国际美元回落而走升,但汇价逢低陆续有银行回补美元部位,令台币涨幅受限.在希腊重新举行大选和美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布利率决议前,交投态度谨慎,今日外资汇入汇出均见,央行亦采双向调节,市场缺乏明确指引方向.

"反应假日的好消息,偏空气氛缓和,但外资还是买卖都有,台币动的不多."一位本地银行交易员称.

汇银人士指出,包含台湾等全球央行都在等待希腊大选结果,因欧债危机恶化可能拖累全球经济成长,并对美国复苏力道造成风险,美联储是否推出更多量化宽松举措成市场关注焦点.

他们并表示,尽管欧元盘中跳升并创波段新高,惟欧元空头仓位升至纪录高位,显示此波涨势受轧空行情所带动,市场对欧元后市悲观依旧,预估台币短线先行区间整理,明日主要区间料落在29.8-30.1元.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客持有的欧元空头仓位升至纪录新高,美元净多仓亦增加.[ID:nSB1599882]

台湾股市.TWII收盘大涨1.72%,至7,120.23点;外资及陆资在台股买超11.14亿台币,转卖为买,上交易日修正后为卖超75.35亿.[ID:nST0461532]

另外,亚洲货币周一劲扬,马币(林吉特)MYR=一度升逾1%,因欧元区同意向西班牙提供最多1,000亿欧元贷款,用于支撑该国银行业,推动风险资产全面上涨.[EMRG/SGCN]

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