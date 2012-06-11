〔表格〕外资在韩国股市买超1,345亿韩元,连三日买超

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透首尔6月11日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,345亿韩元,连续三个交易日买超,累计买超4,481亿韩元(3.8126亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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6月11日 134.5 103.3 -252.2
6月8日 5.7 47.9 -59.0
6月7日 307.9 142.2 -475.1
6月5日 -341.9 391.8 -214.6
6月4日 -272.7 -84.0 -142.7
6月1日 -201.3 33.8 123.1
5月31日 -20.2 -48.9 47.7
5月30日 158.1 70.6 61.8
5月29日 29.6 185.3 -305.6
5月25日 -135.1 215.0 -47.3
5月24日 -232.2 145.9 4.1
5月23日 -382.0 177.6 168.3
5月22日 -3.9 -51.8 109.5
5月21日 -57.9 12.5 87.0
5月18日 -429.8 134.7 288.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
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本月以来 -346.0 613.3 -1,021.5
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今年以来 6,908.4 -854.1 -3,497.1
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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