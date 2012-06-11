〔台湾债市〕101/5R殖利率收高,反应西班牙获欧盟纾困

路透台北6月11日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周一收高,主要随美债殖利率扬升,因欧元区财长同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元的贷款纾困.

市场人士指出,对欧债仍有疑虑,并不认为上千亿欧元足够处理西班牙银行的债务,仍需观察欧债情势,尤其是17日的希腊大选结果;料本周台债仍受欧债后续影响,将随着国际盘连动.

"等反弹看到一个满足点再考虑进场承接."一主力证券台债交易员说.

他称,虽然今日台债偏空操作,然整个多头趋势没有改变,仍要密切观察欧债事件后续.市场仍会受欧债不确定因素影响,估五年期公债101/1殖利率弹破0.94-0.95%就会吸引买盘进场,而101/5R殖利率则是超过1.20%以上.

另一银行台债交易员也认为,台债殖利率今日只是跟着美债反弹,全球债市偏多操作趋势还没改变,"今天反弹也还未成为趋势."

他也提及,须留意美国近期经济数据不佳的情形是否持续,这些都会影响美联储的后续政策.

美国公债价格上周五抹去稍早涨幅,因市场预期西班牙可能会在周末寻求救助以调整银行业资本结构,缓解了对欧元区分裂的担忧,并导致公债避险需求减少.指标10年期公债价格US10YT=RR最后持平,收益率报1.64%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +1.30 0.9350 0.9300-0.9370 27.5

10 101/5R A01105R=TWO +1.75 1.1905 1.1875-1.1923 138.0

台债主流券周一换到101/5R身上,when issued成交量首度突破百亿台币,上述证券交易员说,"101/5R开始有变主流券的味道,应该开始换券了".

他指出,10年公债101/5R发行前交易时间由6日一直到26日,成交量已经逐步转趋热络,毕竟换券是需要时间熟悉.

一银行交易员也表示,今天台债偏空,而101/5R因为筹码流通无限制因素,顺势成为今天市场的主流券.

另外,受惠于欧美股市上周五大涨,台股加权指数.TWII周一上涨1.72%,报7,120.23点,重新站回7,000点大关.

证券及银行交易员皆表示,这波台债是跟着美债步调走,跟台股连动性降低.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1890

5 101/1 A01101=TWO 0.9350

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)