〔台湾个股〕台积电估瑞萨未来下单将增加,18寸晶圆技术仍待克服

路透新竹6月12日电---为维持技术领先,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)周二表示,18寸晶圆厂要做,但预估未来五年内仍面临诸多技术挑战. 台积电董事长张忠谋并在年度股东会后预期,除台积电外,英特尔(INTC.O)、三星电子(005930.KS)未来也会积极发展18寸技术. "18寸是要做的,技术还未完成...若能克服会是相当大的突破."他说. 针对日本瑞萨电子(6723.T)的委托代工,张忠谋表示,瑞萨是全球最大的控制晶片(芯片)商,也是台积电在日本的最大客户."未来五年相信生意会增加蛮多的." 瑞萨日前表示,计划向台积电外包40奈米及以下规格控制晶片(芯片)的生产工作.瑞萨电子正在采取措施解决高成本和资本萎缩问题. 台湾经济建设委员会昨日通过台积电申请18寸新厂用地案,预计2014年年初建厂,投资金额估80-100亿美元.[ID:nST0461682] 台积电在4月底公布第一季净利优于市场预期,而且对第二季营收预测创单季新高,并将提高资本支出至历史高点,以因应高阶制程需求,此亦料将拉大台积电的领先优势.[ID:nST0452944] 本地时间11:06,台积电跌1.49%,报79.2台币,大盘.TWII则是跌1.06%(完) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 董永年; 审校 林高丽