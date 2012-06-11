〔台湾个股〕经建会通过台积电18寸晶圆厂用地案,预计2014年年初建厂

路透台北6月11日电---台湾经济建设委员会周一表示,委员会已通过全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)申请18寸新厂用地案,预计2014年年初建厂,投资金额估80-100亿美元.

台湾中部科学工业园区管理局局长杨文科并表示,这座新厂将座落在中科,预估2019年时产值将达2,000亿台币以上,将提供7,000人以上就业.

目前台积电最大的晶圆厂为12寸,但为了进一步降低单片晶片的生产成本,包括英特尔(INTC.O)等大型晶片生产商均在研究迈入18寸晶圆.为了在最大晶圆上生产最微细的晶片,以提高晶片生产量,台积电今年稍早已表示还会在台南科学园区投资3,500亿台币于20奈米以下先进制程.[ID:nST0450360]

台积电股价今日收盘大涨3.21%,报80.4台币;大盘加权股价指数.TWII则涨1.72%.(完)

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