〔台湾个股〕经建会通过台积电18寸晶圆厂用地案,预计2014年年初建厂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透台北6月11日电---台湾经济建设委员会周一表示,委员会已通过全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)申请18寸新厂用地案,预计2014年年初建厂,投资金额估80-100亿美元.
台湾中部科学工业园区管理局局长杨文科并表示,这座新厂将座落在中科,预估2019年时产值将达2,000亿台币以上,将提供7,000人以上就业.
目前台积电最大的晶圆厂为12寸,但为了进一步降低单片晶片的生产成本,包括英特尔(INTC.O)等大型晶片生产商均在研究迈入18寸晶圆.为了在最大晶圆上生产最微细的晶片,以提高晶片生产量,台积电今年稍早已表示还会在台南科学园区投资3,500亿台币于20奈米以下先进制程.[ID:nST0450360]
台积电股价今日收盘大涨3.21%,报80.4台币;大盘加权股价指数.TWII则涨1.72%.(完)
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--记者 林妙容; 撰写 张雅菁; 审校 林高丽
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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