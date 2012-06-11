〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超2.5亿台币

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 4.50 3.50 +1.00
票券业 1.50 0.00 +1.50
证券业 9.00 11.50 -2.50 (完)
--记者 詹静宜; 审校 张雅菁/林高丽
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。