〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---根据台湾柜台买卖中心周一资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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5年 A01101=TWO 58% 68% 78%
前日交割后 (57% 67% 78%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 詹静宜; 审校 张雅菁/林高丽
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