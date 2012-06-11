〔路透基点〕台湾康那香15亿台币联贷结案--RLPC

路透香港6月11日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,台湾康那香(9919.TW)15亿台币五年期再融资贷款已结案.

统筹主办行及额度分配行为第一银行(3.30亿台币)、兆丰银行(2.40亿台币)、台湾银行(2.40亿台币)及台湾工业银行(2.40亿台币).

国泰世华银行(1.50亿台币)、华南银行(1.50亿台币)及合作金库银行(1.50亿台币)为参贷行.

预定6月28日签约.

如同先前报导,这笔货款由康那香董事长担保,以土地、工厂及设备抵押,贷款A部分为5亿台币定期贷款,B部分为5亿台币定期贷款,C部分为5亿台币商业票据担保.

A部分利率方面,若借款方债务比率为160%或更低,则利率为一年期邮储利率加码30个基点,若债务比率高于160%,则加码40个基点.A部份初始利率为加码30个基点.

B部分头三年利率为三年期台币利率交换(IRS)利率加码85个基点,第四及第五年与A部分加码幅度相同.

C部分,若借款方债务比率为160%或更低,则一年担保费率为65个基点,若债务比率高于160%,则费率为70个基点.

承诺3亿台币以上的参贷银行,获得一笔15个基点的先付费用,承诺1.50-2.99亿台币,获得6个基点费用.

A部分宽限期两年,分七期每半年等额偿还,B部分宽限期3.5年,分四期每半年等额偿还.

财务约束条款包括流动比率最低1倍,最高债务比率2倍,利息覆盖比率最低3倍,有形资产净值最低24亿台币.

资金用于营运资本以及为2009年6月15亿台币五年期贷款再融资.

当时的贷款案包括A部分7.50亿台币的定期贷款,最高综合费用为66.57个基点,以及B部分7.50亿台币商业票据担保,最高综合费用为79.6个基点.A部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码60个基点.B部分支付年担保费率75个基点.

康那香在台湾证券交易所上市,是一家生产个人护理产品的企业.(完)