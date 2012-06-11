〔欧洲金融〕德国总理梅克尔强力支持金融交易税--政府发言人

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透柏林6月11日电---德国政府发言人Steffen Seibert周一表示,总理梅克尔深信开征欧洲金融交易税的必要性,并将在6月稍晚与西班牙、法国及意大利领导人会面时提出此一议题.
周末媒体报导指出,关于执行欧洲金融交易税,梅克尔的态度并不坚定,这可能会使上周与反对方就计画中的欧盟财政协定达成的初步协定面临威胁.
但Seibert指出,梅克尔完全支持此一构想,且将加以力倡.
"总理个人深信这件事的必要性,且将在罗马与西班牙、法国和意大利领导人于6月22日召开的四方会议时提及此事."
"法国总统奥朗德可能也将支持此一议题."(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
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