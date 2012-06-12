《台湾报摘》--工商时报6月12日

* 头版头条:

--统一超(2912.TW)、全家(5903.TWO)两家超商双雄,完全未感受内需下滑凉意,5月业绩双双爆冲,月增率均逾10%.由于夏季进入超商超级大旺季,投资机构推估,两大超商营收可望逐月增加,统一超全年上看1,300亿台币、全家挑战550亿.

* 其他:

--立法院院会今日将表决食品卫生管理法修正案,反对党立委扬言不惜焦土抗争,国民党立委也全力疏通党内反对派,力求反对立委压低到三人以下,同时并争取无党籍立委支持,希望让赞成美牛案的票数冲到63票以上,在6月15日立院休会前开放美牛进口.

--2012年中国对外贸易500强企业排名正式出炉,前10强中,财力雄厚的大陆央企占了一半,三席为台资企业,鸿海(2317.TW)占两家,另一为广达(2382.TW),显示台商在大陆外贸地位的重要性.

--受惠新机种上阵,个人电脑(PC)大厂5月营收普遍增温,宏基(2353.TW)昨日公布5月母公司营收为321.1亿台币,因为4月基期较低影响,月增率大幅成长27%.但近期受欧洲前景不明影响,宏基全球总裁翁建仁表示,第二季出货仍持平,保守预估下半年约较上半年成长10-15%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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