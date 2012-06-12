《台湾报摘》--经济日报6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--立法院上演美国牛肉大战,在野阵营昨日发动"史上最长"焦土战,霸占主席台,美牛案能否在本会期休会前通过横生变数.美牛案若过不了关,连带也卡住证所税案,对股市又添不确定因素.
* 其他:
--被视为台湾生技起飞支柱之一的台湾生技创投基金TMF(Taiwan Medtech Fund),法定募资期限本周六到期,据了解,募资情况未达预定进度,国发基金恐退出此案,重创"生技起飞钻石行动方案".
--液晶面板大厂奇美电(3481.TW)董事长暨执行长段行建昨日对投资机构信心喊话,强调奇美电合并效益逐渐展现,39、50寸面板推出后、提高产能利用率,展现第一波产品差异化的优异成绩,目前产能已满载.
--引导寿险资金投入公共建设,寿险公会将有创新作法.本月底理监事会议将提案采业界共同投资模式,第一波先瞄准明年中央政府总预算中遭删除或资金不足的项目,年报酬率4%以上就列入评估.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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