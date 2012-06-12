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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:32 BJT

《台湾重要政经日程》--6月12日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

6/12(二)

--09:00 台积电(2330.TW)股东会

--09:00 宏达电(2498.TW)股东会

--09:00 兴富发(2542.TW)建设股东会.

--17:00 金管会例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

6/13(三)

--10:00 宏达电(2498.TW)15周年庆.

--14:00 台综院下半年景气研讨会.

6/15(五)

--鸿海集团旗下赛博数码台湾据点开幕.

--09:00 国泰金控(2882.TW)股东会.

--09:00 富邦金控(2881.TW)股东会.

--09:00 兆丰金控(2886.TW)股东会.

--09:00 宏基(2353.TW)股东会.

--09:00 国泰建设(2501.TW)股东会.

6/20(三)

--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.

6/21(四)

--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.

--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.

6/22(五)

--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.

--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.

--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.

6/25(一)

--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.

7/5 (四)

--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.

--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.

7/9 (一)

--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.

8/20(一)

--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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