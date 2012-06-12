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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:08 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北6月12日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为164亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行3,721亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为207亿台币;累计超额准备为298亿台币,加计前期1%的超额准备为1,498亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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