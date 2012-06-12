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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆勉力守在一目均衡基准线上方

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* 澳元/日圆勉力守在一目均衡基准线切入位78.06日圆上方

* 外传78.00下方有停止单挂出

* 下道支撑位在一目均衡转换线切入位77.08,在77.00下方有更多停止单(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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