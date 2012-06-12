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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:30 BJT

《汇市简讯》欧元在98.74日圆上方持稳,但其下有不少停止单

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* 欧元/日圆在亚洲盘初自99.10跌至98.74,目前持稳

* 重要支撑位在98.50-55略下方,98.55为周五低位

* 98.50-55下方有大量的停止单

* 若跌破该水准,将下看下一道技术支撑位,即一目均衡转换线98.23

* 若跌破98.23,将探向6月1日低位95.59日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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