〔航空产业〕JetBlue宣布与中国国航合作,在美国两机场提供航班连结

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月11日电---美国廉价航空公司JetBlue Airways(JBLU.O)周一表示,计画与中国国航(601111.SS)在航班方面成为合作伙伴,此系JetBlue Airways首度与中国航空公司达成此类协议.
JetBlue Airways在声明稿中称,双方初步将在纽约甘乃迪机场和洛杉矶国际机场提供航班连结,允许中国国航赴美旅客搭乘JetBlue航班前往其他城市.
中国国航计画今年秋季与JetBlue共用代码,但尚待政府批准.根据代码共享协议,双方可互相销售航班机位.
JetBlue曾在5月底时表示,该公司已获准可在纽约甘乃迪机场设立国际航线到站设备.
JetBlue股价周一收报5.215美元,下跌0.29%.中国国航股价最新报6.11元人民币,下跌1.6%.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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