〔航空产业〕JetBlue宣布与中国国航合作,在美国两机场提供航班连结

路透6月11日电---美国廉价航空公司JetBlue Airways(JBLU.O)周一表示,计画与中国国航(601111.SS)在航班方面成为合作伙伴,此系JetBlue Airways首度与中国航空公司达成此类协议.

JetBlue Airways在声明稿中称,双方初步将在纽约甘乃迪机场和洛杉矶国际机场提供航班连结,允许中国国航赴美旅客搭乘JetBlue航班前往其他城市.

中国国航计画今年秋季与JetBlue共用代码,但尚待政府批准.根据代码共享协议,双方可互相销售航班机位.

JetBlue曾在5月底时表示,该公司已获准可在纽约甘乃迪机场设立国际航线到站设备.

JetBlue股价周一收报5.215美元,下跌0.29%.中国国航股价最新报6.11元人民币,下跌1.6%.(完)