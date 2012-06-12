《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币普遍脱离高点

0128GMT * 美元/日圆外亚币普遍脱离高点,周一"承担风险"的操作目前被解除 * 西班牙债券在海外市场的动向--10年债收益率由6.01%升至6.51%,令美国市场笼罩阴霾 * 主要是对冲基金涉足西班牙债券市场,除此以外无人有交投意愿 * 今日市场恢复些许镇静,欧元及澳元略微走坚 * 市场萦绕希腊选举疑虑,但在更多细节浮现后可能重拾一些乐观气息 (完) --编译 龚芳;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=