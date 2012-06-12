〔台湾货币市场〕短率区间微幅波动,银行体系部分提前收班影响短票成交

* 资金调度以拆款为主,推升一周拆借利率高位扬升

* 担心交割状况令短票交易锐减

记者 林妙容

路透台北6月12日电---台湾银行间短率周二大致持于区间,仅见微幅波动.不过台北市政府在金融市场开市不久后,临时宣布停班停课,令担忧午后交割出状况的短票交易锐减,市场改以能即时交割的拆款因应资金缺口,推升一周拆借利率高位微幅扬升.

交易人士表示,尽管在台北市临时宣布停班后,央行及金管会随后宣布货币市场正常交易至下午五时,但票券商依旧取消部分已成交的短票,主因部分银行前台人员可能先行离开,或因暴雨影响未能到班,恐影响午后的交割,令资金调度出现状况,宁可以能即时交割的短期拆款因应.

"这种情况资金调度就是愈单纯愈好."一位大型票券商调度人士称.

短期拆款利率因拆借交易量稍多,且央行存单周二例行到期较少,资金情势偏紧而稍稍走高.而为避免风险银行间调度都偏向保守,以申报央行存单为主.

本地时间11:50时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.512%,上日在0.512%;区间在0.506-0.73%,上日在0.388-0.73%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.79%,上日为0.506-0.77%.

短票部分,今日仅有零星数笔的成交,冷清市况,银行间30天短票主要成交利率在0.85%,上日则在0.85-0.86%.

周二存单到期金额为164亿,发行金额则待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币,本周余日到期存单依序为周三3,038.9亿、周四790亿、周五3,751.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为246亿台币;累计超额准备为407亿台币,加计前期1%的超额准备为1,607亿台币.(完)