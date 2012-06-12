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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 10:47 BJT

〔台湾金融〕暴雨袭台金融市场大致仍照常运作,台北市即时起停班

路透台北6月12日电---因应暴雨袭击台湾,位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.

另外,外汇及货币市场则维持正常交易时间.

一波雨量相当于轻度台风的西南气流,周一起持续对台湾造成灾害.行政院中央灾害应变中心表示,由于资料显示未来可能有大豪雨、超大豪雨发生机率,已将应变机制提升至二级开设.[ID:nST0461540] (完)

--撰写 台北记者组;审校 杨淑祯

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