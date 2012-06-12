〔台湾金融〕暴雨袭台金融市场大致仍照常运作,台北市即时起停班

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北6月12日电---因应暴雨袭击台湾,位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.
另外,外汇及货币市场则维持正常交易时间.
一波雨量相当于轻度台风的西南气流,周一起持续对台湾造成灾害.行政院中央灾害应变中心表示,由于资料显示未来可能有大豪雨、超大豪雨发生机率,已将应变机制提升至二级开设.[ID:nST0461540] (完)
--撰写 台北记者组;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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