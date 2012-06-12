〔台湾金融〕暴雨袭台金融市场大致仍照常运作,台北市即时起停班

路透台北6月12日电---因应暴雨袭击台湾,位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.