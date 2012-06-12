《汇市简讯》美元/马币受压抑,因有本地卖盘、IPO及坡元/马币等因素

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* 美元/马币(林吉特)受本地卖盘、个股首次公开上市(IPO)相关资金流动及坡元/马币等因素压抑.

* 美元/马币目前为止交投区间在3.1790-3.1850,开盘报3.1830-3.1850

* 风险资产卖压支撑美元/马币,但Felda的IPO案应会使美元在3.1900受阻

* 坡元/马币的获利了结卖压,加重美元/马币压力;坡元/马币报2.4765,昨天为2.4850

* Felda的IPO案规模32亿美元,据称仍在进行圈购

* Felda预定6月28日挂牌上市.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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