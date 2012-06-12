分析：印度政策僵局令外国企业纷纷撤离

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里/孟买6月8日电---苦于在印度缺乏机会，世界第二大机场运营商--德国Fraport(FRAG.DE)关闭它在印度的发展办公室，加入愈演愈烈的退出印度的企业大潮中。

监管的不确定性和政策僵局，严重打击了外国企业对印度市场的信心，进一步拖累了印度大幅放缓的经济增长，也使经常账户赤字不断扩大的状况恶化。

Fraport印度业务负责人Ansgar Sickert周五在接受路透电话采访时表示：“当我们2006年进入印度时，我们实际上非常看好这一市场。我们当时觉得印度潜力巨大。”

但政府对较小城市数十家机场进行私有化的计划最后无果而终。

Sickert表示：“当所有这些机会都未能兑现时，我们感到相当失望。”

其他行业的很多外国企业在印度的计划，也因印度政府的决策迟缓或不一致而受阻。

即将撤出印度市场的企业还包括电信运营商阿联酋电信公司(Etisalat)ETEL.AD和巴林电信公司BTEL.BH等。印度一家法庭在一起腐败案调查中下令取消了这些公司的运营执照。

另一家公司，挪威国家支持的电信运营商Telenor(TEL.OL)也威胁退出印度市场，但正通过外交渠道进行游说，希望获得对其有利的规定并下调即将拍卖的频谱价格。

该公司在印度的投资额约为25亿美元，但其营运执照亦被下令取消。

咨询公司IndusView Advisors的主席Bundeep Singh Rangar表示：“印度如果不立即发出强力信号提振外国投资者信心，肯定会面临更多外企在不久的将来表示要退出且将新企业阻挡于国门之外的风险。”

野村上月发布的报告称，跨国企业去年从印度撤资107亿美元，而2010年的撤资额为72亿美元，2009年为31亿美元。

诚然，这一数额远远少于境内企业投资额。部分受惠于两起金额高达数十亿美元的能源交易，官方数据显示，截止3月，过去一年境内企业投资额飙升88%，达到创纪录的365亿美元。

作为印度最大的外国投资者，英国移动运营商沃达丰(VOD.L)正就巨额税款与印度陷入争吵。在电信规则上，沃达丰与印度监管者也经常发生冲突。

Rangar在谈及沃达丰税务事件时表示：“自那时起，印度在国外的商业形象遭受打击，因为它缺乏可预见性和确定性，让跨国公司心存芥蒂。”

沃达丰已表示，将继续留在印度市场，但是其他公司，包括纽约人寿和美国共同基金富达国际投资，均已于近期出售它们在印度的资产。

预计拥挤不堪的保险业将有更多企业退出印度市场。在这一行业，外国投资者一直企盼的控股权增加计划陷入停顿，很多合资企业也出现亏损。

共同基金行业也被认为准备退出，因印度监管规定改变后禁止收取分销费，且市场份额的急剧减少也导致利润降低。（完）