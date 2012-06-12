〔台湾债市〕RP利率持平,投信和寿险余钱流入且到期续做顺畅

路透台北6月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳未变,投信和寿险有余钱流入,各家交易多以先前条件进行,成交利率持平.

资金调度人士指出,今日市场无特殊紧缩因素,投信端资金陆续挹注RP市场,场上找新钱不难,加上暴雨袭击台湾,不少地方县市宣布停班停课,交易商在混乱之余只求迅速轧平资金缺口.

"今天市场一团乱,该收的赶快收完,没有特别议利率,"一位券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

另据交易商统计,周五(15日)有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.

位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.另外,外汇及货币市场则维持正常交易时间.[ID:nST0461952](完)