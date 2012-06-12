〔台湾债市〕RP利率持平,投信和寿险余钱流入且到期续做顺畅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北6月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳未变,投信和寿险有余钱流入,各家交易多以先前条件进行,成交利率持平.
资金调度人士指出,今日市场无特殊紧缩因素,投信端资金陆续挹注RP市场,场上找新钱不难,加上暴雨袭击台湾,不少地方县市宣布停班停课,交易商在混乱之余只求迅速轧平资金缺口.
"今天市场一团乱,该收的赶快收完,没有特别议利率,"一位券商交易人士表示.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
另据交易商统计,周五(15日)有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.
位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.另外,外汇及货币市场则维持正常交易时间.[ID:nST0461952](完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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