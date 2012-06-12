〔台湾汇市〕台币兑美元早盘微跌3.2分,随实质抛补所带动

路透台北6月12日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘下跌3.2分,因市场对西班牙获得援助的乐观情绪很快消散,非美货币疲弱及台股随区域走势下滑,令台币偏弱整理,加之暴雨袭击台湾,地方县市已陆续宣布停止上班上课,场上交投意愿不足.

汇银人士表示,早盘汇价随实质抛补所带动,预料下午交投将更加清淡,而且希腊将于本周末重新举行大选,由于支持和反对纾困党派民调结果陷入胶着,市场观望氛围仍在,汇价不至于有大幅波动,预料台币短线于29.8-30.1元间整理.

"没方向,早上被停班停课搞到头晕,没人在做交易,"一本地银行交易员称.

位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.另外,外汇及货币市场则维持正常交易时间.[ID:nST0461952]

台币兑美元TAIFX1早盘收在29.952元,较上日微跌3.2分.本地时间中午12:10时,台湾大盘加权股价指数.TWII下跌0.79%至7,064.06点.

海外无本金交割远期外汇PNDF市场中,一个月期美元/台币换汇点报-0.010/0.000附近,上日现汇收盘时水准在0.000/0.010.

另外,欧元周二勉力微幅走高,因市场担心西班牙匆忙援助银行业的同时,也对将决定希腊是否留在欧元区的大选感到紧张.[FRX.CN]