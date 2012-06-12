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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 11:37 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元上看0.7844

0314 GMT

* 亚洲市场回吐昨日涨幅,但尚无恐慌迹象

* 风险偏好似转趋正面,新西兰元/美元温和上涨

* 技术讯号多空参杂

* 第一道支撑在昨日低点0.7660

* 上档目标在今年跌势的38.2%回档位0.7844 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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