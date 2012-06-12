〔台湾灾情〕豪雨范围扩及全台,农业损失迅速扩大

路透台北6月12日电---西南气流引发的豪雨灾情,周二扩散至台湾全岛.行政院中央灾害应变中心表示,豪雨锋面还会持续数天以上,提醒地方政府严阵以待.

农委会今日也公布最新的灾情报告,损失金额迅速扩大至4,359万台币,农作物被害面积2,083公顷,其中一期作水稻被害1,457公顷,被害程度15%.受损地区包括嘉义县、屏东县、南投县、嘉义市、高雄市、台南市、云林县及台东县等八县市,其中以屏东县损失1,143万台币较多,次为嘉义县损失1,100万.

另根据中央灾害应变中心最新伤亡统计,豪雨目前已经造成四人死亡一人受伤.

中央气象局持续发布豪雨特报,称受西南气流及锋面影响,今日上午至夜间基隆北海岸、北部、中南部地区及恒春半岛有局部大豪雨或超大豪雨发生的机率,东北部、东部及东南部地区有局部豪雨或大豪雨发生的机率.

各县市政府陆续发布停班停课消息.位于金融交易中心的台北市政府稍早宣布,即时起停班停课.惟各金融市场仍大致维持正常交易.[ID:nST0461952]

日前公布的台湾5月消费者物价指数(CPI),已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0524323](完)

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