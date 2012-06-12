《热点透视》印尼重新见识到与外商直接投资的魔鬼交易

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 蔡美珍
路透香港6月11日电---印尼重新见识到了魔鬼交易,这个魔鬼交易就是外商直接投资(FDI).天量的FDI是对印尼投下巨大信任票,但这并不代表印尼决策高层能够为所欲为.外国投资人投入愈多资金,就愈担心印尼政府的政策摇摆问题.外资的不安情绪正在惩罚印尼卢比,政策反覆的问题变成央行的烫手山芋.
印尼第一季FDI创下56亿美元的纪录新高,印尼当局似乎以为这是某种无敌披风.正在为明年选举布局的政治人物,想要利用这点优势,为相对穷困的印尼争取到更好的交易条件,不少投资人猜测,这同时也是为了政客自己的选战经费努力.如此一来,印尼便转向限制外资在矿山及银行的所有权,同时也禁止部分矿物出口,以鼓励对下游项目的投资.
FDI不像证券投资那么容易进出,当苗头一有不对,证券投资可以立刻逃窜.已经投入某个项目的资金是难以退出的.但印尼需要让新的FDI稳定流入,以弥补印尼的贸易逆差;为了让FDI发挥作用,印尼必须进口设备,但也因此扩大了贸易逆差.印尼的经常帐赤字已经达到1980年代以来高位.
虽然赤字还不算大到令人忧心,但确实已经对印尼卢比造成贬值压力.流入的资本投资,减轻了卢比贬值压力,但如果证券投资人看法转为悲观,这些将显得不够.欧洲的问题已经让全球投资人的冒险意愿大减,如果印尼政策朝令夕改,可能会使投资人更加退避三舍.
过去一个月,外国投资人已经抛售9.34亿美元的印尼股票,以及7.32亿美元的印尼债券,掼压印尼卢比贬值2%.外资撤离让印尼本国银行的美元供给更加吃紧,迫使印尼央行出售自有的美元储备,以拉抬印尼卢比.央行还向银行业者推出美元存款帐户,希望吸引银行业者存放在新加坡等海外据点的美元转移阵地.但只要投资人仍担心印尼当局反反覆覆的态度,印尼央行这场战役可能注定失败.(完)
--译文审校 丁琦
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债