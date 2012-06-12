《热点透视》印尼重新见识到与外商直接投资的魔鬼交易

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 蔡美珍

路透香港6月11日电---印尼重新见识到了魔鬼交易,这个魔鬼交易就是外商直接投资(FDI).天量的FDI是对印尼投下巨大信任票,但这并不代表印尼决策高层能够为所欲为.外国投资人投入愈多资金,就愈担心印尼政府的政策摇摆问题.外资的不安情绪正在惩罚印尼卢比,政策反覆的问题变成央行的烫手山芋.

印尼第一季FDI创下56亿美元的纪录新高,印尼当局似乎以为这是某种无敌披风.正在为明年选举布局的政治人物,想要利用这点优势,为相对穷困的印尼争取到更好的交易条件,不少投资人猜测,这同时也是为了政客自己的选战经费努力.如此一来,印尼便转向限制外资在矿山及银行的所有权,同时也禁止部分矿物出口,以鼓励对下游项目的投资.

FDI不像证券投资那么容易进出,当苗头一有不对,证券投资可以立刻逃窜.已经投入某个项目的资金是难以退出的.但印尼需要让新的FDI稳定流入,以弥补印尼的贸易逆差;为了让FDI发挥作用,印尼必须进口设备,但也因此扩大了贸易逆差.印尼的经常帐赤字已经达到1980年代以来高位.

虽然赤字还不算大到令人忧心,但确实已经对印尼卢比造成贬值压力.流入的资本投资,减轻了卢比贬值压力,但如果证券投资人看法转为悲观,这些将显得不够.欧洲的问题已经让全球投资人的冒险意愿大减,如果印尼政策朝令夕改,可能会使投资人更加退避三舍.

过去一个月,外国投资人已经抛售9.34亿美元的印尼股票,以及7.32亿美元的印尼债券,掼压印尼卢比贬值2%.外资撤离让印尼本国银行的美元供给更加吃紧,迫使印尼央行出售自有的美元储备,以拉抬印尼卢比.央行还向银行业者推出美元存款帐户,希望吸引银行业者存放在新加坡等海外据点的美元转移阵地.但只要投资人仍担心印尼当局反反覆覆的态度,印尼央行这场战役可能注定失败.(完)