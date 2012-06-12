〔台湾债市〕101/5R殖利率随美债走低,受停班消息影响交投清淡

路透台北6月12日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周二走低,主要因为美债殖利率周一震荡走低,台债也同步反应,惟受到暴雨导致停班停课消息影响,市场交投明显清淡.

市场人士指出,近期由国际消息面主导,在周日希腊大选结果之前,全球债市仍会震荡;不过最近成交量能萎缩,大多数交易商在国际消息面厘清前仍倾向观望,料101/5R殖利率短线区间约在1.17-1.20%.

"西班牙纾困题材一天就反应完."一票券台债交易员说.

他称,台北市政府盘中宣布即时起停班停课,略为影响交易员情绪,大多尽快把交易处理完毕,料今天成交量将会减少许多.

因应暴雨袭击台湾,位于金融交易中心的台北市政府周二稍早宣布,即时起停班停课.惟股市与债市等殖交易系统仍正常交易至下午一点半收盘,债市处所交易则提前至中午12点收盘,交割事宜仍需完成.[ID:nST0461952]

另外,一银行台债交易员指出,由于短率仍维持高档,在长券利差较大的情况下,长券将比较有机会表现,10年期101/5R已逐渐成为主流券,不过短线殖利率要大涨大跌也不太可能,本周殖利率仍将小幅震荡.

一主力券商台债交易商表示,台债要看国际盘脸色,美债殖利率周一戏剧化演出,开盘先跳空往上,后来就反转急下,显示市场仍担心西班牙恐难因1,000亿欧元纾困就起死回生,毕竟西班牙以前就有接受纾困的经验.

"大家对欧债就是不放心".上述交易商说.

美国公债价格周一上涨,因投资人规避风险资产,投向避险的公债,因他们怀疑向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元贷款进行资本重组的协议是否足以阻止欧元区危机恶化.指标10年期公债US10YT=RR价格最后上升11/32,收益率报1.60%,较周五尾盘下跌3个基点.10年期公债收益率较6月1日创下的纪录低位高约16个基点.[US/NCN] (完)