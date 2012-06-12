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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 13:44 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元跌破56至逾一周低点

路透孟买6月12日电---印度卢比兑美元INR=D2周二跌破56卢比,触及逾一周以来最低,随全球风险资产一同下降.稍晚印度将公布4月工业产出数据.

卢比兑美元一度触及56.04/05,为6月1日以来最低,卢比的下一目标位料在56.28,为6月1日的盘中高位.

卢比兑美元目前接近5月31日所及纪录低点56.52.

交易商表示,一家美资银行的美元卖盘阻止了卢比的进一步跌势.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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