〔印度卢比汇率〕卢比兑美元跌破56至逾一周低点

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透孟买6月12日电---印度卢比兑美元INR=D2周二跌破56卢比,触及逾一周以来最低,随全球风险资产一同下降.稍晚印度将公布4月工业产出数据.
卢比兑美元一度触及56.04/05,为6月1日以来最低,卢比的下一目标位料在56.28,为6月1日的盘中高位.
卢比兑美元目前接近5月31日所及纪录低点56.52.
交易商表示,一家美资银行的美元卖盘阻止了卢比的进一步跌势.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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