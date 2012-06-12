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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 13:54 BJT

〔台湾股市〕受欧债疑虑拖累收低48.15点,台积电等权重股领跌

路透台北6月12日电---台湾股市周二收低0.68%,台积电(2330.TW)和其他权重股领跌,投资者情绪受欧债危机相关忧虑重燃打压,尽管此前达成西班牙银行业救助计划.

台积电收盘下跌1.2%.董事长张忠谋证实公司将生产更大的晶圆以降低生产成本,但预估未来五年内仍面临诸多技术挑战.[ID:nST0461644]

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