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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆买单一路向下,上档有大规模卖盘

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* 美元兑日圆在一目均衡基准线切入位79.10之前买盘强劲

* 在79.10、79.00下方有一些停止单

* 买单一路向下挂到78.70区域

* 80.00之前仍有卖盘环伺

* 上档停止单从79.95开始,80.00上方也有,80.25上方规模甚大.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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