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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 14:26 BJT

〔印尼央行〕一如预期维持5.75%利率不变,权衡经济风险与通胀前景

路透雅加达6月12日电---印尼央行周二宣布连续第四个月维持指标利率在5.75%纪录低点不变,一如市场预期,因决策者在权衡未来数月的经济增长风险与通胀压力前景.

在印尼5月通胀率意外放缓后,路透之前访问的15位分析师全部预计利率将保持不变,多数人认为印尼央行全年都将对利率按兵不动.

c红条--印尼央行还预计,该国第二季国内生产总值(GDP)将较上年同期增长6.3%-6.7%.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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