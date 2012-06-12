〔国际油市〕布兰特原油跌破98美元,欧债疑虑令其承压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月12日电---布兰特原油周二跌破每桶98美元,欧债危机威胁全球经济及油市需求的疑虑,令油价续跌.
西班牙银行业获得纾困产生的乐观情绪消退,市场忧心纾困会对该国的公共债务产生影响.而围绕希腊选举的不确定性加剧了欧洲金融危机将会恶化的担忧,导致从亚洲股票到欧元等多数资产回吐上日涨幅.
布兰特原油期货LCOc1最低跌至96.62美元,接近6月4日触及的年内低点95.63.截至0532GMT,该期货跌0.47美元,报97.53.美国原油CLc1跌0.74美元,报81.96.两者均为连续第四日下跌.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)