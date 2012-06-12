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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 14:09 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破98美元,欧债疑虑令其承压

路透新加坡6月12日电---布兰特原油周二跌破每桶98美元,欧债危机威胁全球经济及油市需求的疑虑,令油价续跌.

西班牙银行业获得纾困产生的乐观情绪消退,市场忧心纾困会对该国的公共债务产生影响.而围绕希腊选举的不确定性加剧了欧洲金融危机将会恶化的担忧,导致从亚洲股票到欧元等多数资产回吐上日涨幅.

布兰特原油期货LCOc1最低跌至96.62美元,接近6月4日触及的年内低点95.63.截至0532GMT,该期货跌0.47美元,报97.53.美国原油CLc1跌0.74美元,报81.96.两者均为连续第四日下跌.

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