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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势继续看向下档,聚焦西班牙及意大利

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* 交易商及系统自动获利了结交易,在1.2450支撑欧元/美元

* 6月8日触及的1.2435料有强劲技术面支撑.下方有大型停止单

* 了结获利的投资人在1.2520-50挂出卖单

* 欧元走势明确偏向下档,焦点在于西班牙及意大利的压力升高

* 西班牙10年期公债收益率目前报6.5%,纪录高位为6.8%.意大利公债收益率亦高于6%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 李爽

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