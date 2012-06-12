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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 15:11 BJT

《汇市简讯》IMF谈话对日圆影响不大,避险气氛主导市况

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* 国际货币基金组织(IMF)谈话拉低日圆,但美元/日圆及其他主要货币兑日圆的升幅不大

* 出口商挂至80.00的卖单尚未触发

* 投机客趁机利用其他主要货币兑日圆升势建立空仓

* 避险气氛压抑其他主要货币兑日圆

* 欧元/日圆停止单在98.50,澳元/日圆在77.60,英镑/日圆在121.90.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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