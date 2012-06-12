版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 15:21 BJT

《汇市简讯》主要汇率选择权隐含波动率上扬

0658GMT

* 周一的风险偏好气氛并未持久,选择权隐含波动率今日上扬

* 短天期波动率仍明显偏向买气,以反映事件风险

* 欧元/日圆一周期波动率出现近期最大升幅

* 美元/日圆波动率曲线变动不大,受现汇区间波动影响.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐