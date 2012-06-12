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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》中东投资人欧元买盘刺激欧元/美元及欧元/日圆上升

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* 中东投资人的欧元买盘,刺激欧元/美元及欧元/日圆上扬,之后有美国及基金买盘跟进

* 欧元/美元攻击1.25上方的停止单,但在1.2520水准有不少卖单

* 欧元/日圆在99日圆高端游移,卖单挂至99.70/80.上方有执行价99.80及100.00的选择权.

* 欧元/美元或扩大升势,上方有执行价1.2540/50的选择权.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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